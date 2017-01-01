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Didim'de 1 Mayıs kutlamaları

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:06
Didim'de 1 Mayıs kutlamaları
Didim'de 1 Mayıs kutlamaları

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Türkiye genelinde olduğu gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı Didim'de de kutlandı. Meydana gelen gruplar halaylar çekip bayramı kutladı.
Didim'de 1 Mayıs İşçi Bayramı aralarında Siyasi parti, sendika ve Sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 1 Mayıs Platformu tarafından kutlandı. Kutlamalara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Didim Cem evi Dernek Başkanı Hüseyin İlhan, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri kutlamalar katıldı. Saat 11:00'de Didim Kent meydanına gelen gruplar meydana girişte Emniyet güçleri tarafından üst araması yapılarak alana ayrıldı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü meydanın etrafını güvenlik şeritleri ile kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Meydandaki kutlamalarda Eğitim Sen Didim Temsilcisi Turgay Elçi platform adına konuşma yaparak 1 Mayıs'ın önemine dile getirip, işçilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından çalınan müzik eşliğinde kutlamalara katılanlar halaylar çekti. Kutlamalar yaklaşık 2 saat sürerken, kutlamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
(HÇ-MB-Y)

01.05.2017 14:14:57 TSI
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