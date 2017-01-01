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Çiftçinin mahsulü MASKİ'nin koruması altında

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:09
Çiftçinin mahsulü MASKİ'nin koruması altında
Çiftçinin mahsulü MASKİ'nin koruması altında

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesinden geçen derede başladığı 1. etap temizlik çalışmasını noktaladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tarım arazilerini koruma altına almak adına yoğun tempoda çalışıyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Yunusemre ilçesi Pelitalan Mahallesindeki 1. etap dere temizlik çalışmasını tamamladı. Derenin 600 metrelik bölümünü temizleyen ekipler, 2. etap çalışmaları kapsamında 650 metrelik alanı da rusubattan arındıracak. Çalışmayla birlikte vatandaşların ekili ürünlerinin koruma altına alınacak olunmasının yanı sıra mahalledeki hanelere de taşkın sularının ulaşması engellenecek.
Mahalle sakinlerinden Çetin Şener Gazi, yapılan çalışmanın mahallelerindeki tarım arazilerini koruma altına aldığını ifade ederek, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz yaşadığımız her sıkıntıya çözüm üretiyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Dereden arazilerimize su taşıyordu. Çalışmadan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çokça selam ederiz" dedi.
Pelitalan Mahalle Muhtarı Arif Şenocak, mahallelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. Şenocak, "Arazilerimizin önünde bulunan deremizin temizlik çalışması tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz, dilekçemiz doğrultusunda bize anında yardımcı olmak için ekiplerini gönderdi. Deremizin içerisinde otlar ve molozlar biriktiğinden taşkın oluyordu. Arazilerimiz tamamen su altında kalıyordu. Ekiplerin yerinde yaptıkları incelemeler sonrasında deremizin temizlenmesine karar verildi. Hizmetler için şükranlarımızı sunuyor, devamının geleceğini de bildiğimizden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(ÖND-Y)

01.05.2017 14:18:03 TSI
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