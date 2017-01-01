YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Vekili Akhan sorunları dinledi

Başkan Vekili Akhan sorunları dinledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Doğubayazıt Kaymakam'ı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

İç İşleri Bakanlığı tarafından Doğubayazıt Belediye başkanlığına kayyum olarak görevlendirilen ilçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Ulaş Akhan, muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Burada yaptığı konuşmada bu yıl içerisinde Belediye tarafında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Vekili Akhan, vatandaşlarla birlikte şehri beraber yöneteceklerini söyledi. Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Akhan, "Bugün burada Belediye tarafından yapılacak çalışmalarda sizlerin önerilerini ve taleplerini dinlemek için toplandık. İnşallah bu yıl 30 yıl içerisinde 30 kilometreye yakın asfalt dökeceğiz. Asfalt yapılacak yolların belirlenmesinde sizlerin teklifleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Çünkü bu şehri beraber yöneteceğiz" dedi.

(AG-AT-Y)



01.05.2017 14:19:16 TSI

NNNN

