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Başkan Okka: "Ekonomimiz güçlenerek büyümeye devam ediyor"

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:16
Başkan Okka: "Ekonomimiz güçlenerek büyümeye devam ediyor"
Başkan Okka: "Ekonomimiz güçlenerek büyümeye devam ediyor"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Nisan ayı ihracat verilerini değerlendirdi.
İhracat rakamlarındaki artışın oldukça sevindirici olduğunu kaydeden MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "İhracat rakamlarında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4'lük bir artış yaşandı. Ekonomi açısından çok önemli olan bu artış sevindirici bir gelişmedir. Bundan daha önemli bir gelişme de Türk Lirası bazında yapılan alışverişlerde yüzde 133'lük bir artışın olmasıdır. Bu geçtiğimiz dönemde yaşadığımız sorunlara rağmen ekonomimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir" dedi.
Milletin 16 Nisan halk oylamasında 'evet' diyerek Anayasa'da yapılan değişikliklere onay verdiğini de kaydeden Başkan Okka, "Bu süreçten sonra artık önümüze bakarak ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden biri olmalıdır. Çünkü ekonomi ülkemizde uzun süredir gündem maddelerinin arka sıralarında yer almaktaydı. Sanayicilerimiz ve iş adamlarımız bu süreçte ciddi fedakarlıklar yaptı. İş dünyasının temsilcileri olarak sanayicilerimize ve iş adamlarımıza verilen destek ve teşviklerin artırılarak sürmesi ve yapısal reformların daha da güçlü bir şekilde ortaya konulmasını istiyoruz. İş dünyasına sağlanacak destek ve teşvik ile ekonomik reformlar yeni yatırımların önünü açacağı unutulmamalıdır. Aynı zamanda ekonomideki olumlu gelişmeler işsizlik rakamlarını da ciddi anlamda aşağı çekecektir. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizleri güzel günler beklemektedir" diye konuştu.
(BG-AH-Y)

01.05.2017 14:24:20 TSI
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