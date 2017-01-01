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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. Etabı Ali Dağında tamamlandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:17
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. Etabı Ali Dağında tamamlandı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. Etabı Ali Dağında tamamlandı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi, Türkiye Havacılık Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonu ile yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi Şampiyonası 1. etap yarışması sona erdi.
Ali Dağında düzenlenen ve 2 gün süren 5 görev uçuşlu yarışmanın 1. etabına Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 sporcu katıldı. Cumartesi günü antrenman ve deneme uçuşları ile başlayan şampiyonanın 1. ve 2. gününde pilotlar Ali Dağının zirvesinden kalkarak iniş alanındaki hedefe gol yapmaya çalıştı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yarışmayı vatandaşlar ilgiyle izledi. 2. Gün yarışma organizasyonunun ardından Yamaç Paraşütü iniş alanında ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmalarda 'Ferdi Klasman' sonuçlarında Kerem Dinçer 1., Bekir Atlıhan 2., İbrahim Dinçer 3. oldu. Kadınlarda ise Ayşenur Katırcı 1., Özlem Bağ 2., Leyla Nur Karakullukçu, Deniz Uzunkaya ve Hira Selma Kalkan 3'üncülük ödülünü paylaştılar. Takımlarda 1. Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü 2. Gökyüzü Havacılık Spor Kulübü 3. Nilüfer Belediye Spor Kulübü dereceye girdi. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.
Törende bir konuşma yapan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Karakullukçu, Ali Dağında ilk kez hedef şampiyonası gerçekleştirdiklerini belirterek başarılı bir yarışma olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Hava Sporları Federasyonunun hizmete girmesiyle bu tür organizasyonlara her türlü desteği verdiklerini belirterek yarışmayı gerçekleştiren ev sahibi Talas Belediyesine teşekkür etti.
Hava Sporları Federasyonu temsilcisi Serdar İlker ise yarışmanın çok verimli olduğunu belirterek aynı zamanda yarışmacı olarak katıldığını Ali Dağının hava sporlarında bir marka olduğunu söyledi.
Yarışmanın en renkli yanı ise baba oğul aynı yarışmada derece elde etmesiydi. Erkekler klasmanında 1. lik ödülünü alan 17 yaşındaki Kerem Dinçer üçüncülük ödülünü alan babası İbrahim Dinçer'le aynı takımda yarışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Baba İbrahim Dinçer ise oğlunun 1.lik ödülünü almasından dolayı gurur duyduğunu belirterek Ali Dağının yamaç paraşütü sporu için çok önemli bir merkez haline geldiğini ve organizasyonun mükemmel olduğunu söyledi.
Dereceye giren pilotlar ise yarışmanın değerlendirmesini yaparak memnuniyetlerini belirttiler. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi Şampiyonası Ali Dağı'nın ardından Antalya, Erzincan, Eskişehir ve KKTC'de devam edecek.
(AG-SK)

01.05.2017 14:26:08 TSI
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