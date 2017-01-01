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Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:18
Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları
Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları

(Fotoğraflı-Görüntülü)

Nurhan İçmez-Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılanlar halay çekerek eğlendi.
Tokat'ta düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamaları Cumhuriyet Meydanında geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı kutlamalar öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kocaoğlu, basın açıklaması yaptı. Kocaoğlu, 1 Mayısın işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğunu ifade ederek, "Her 1 Mayıs'ta emekçiler daha özgür, daha adil bir dünya düzeni hakça insanca bir düzen için Avustralya'dan Kuzey Kutbuna, Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Avrupa'ya dayanışma haklinde meydanları doldurmaktadır" dedi. Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) Tokat Temsilcisi Tayyar Özcan'ın konuşmasını arından kutlamalara katılanlar halay çekerek eğlendi.
(Nİ-UY-

01.05.2017 14:26:48 TSI
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