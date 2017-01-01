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Gördes Atıksu Arıtma Tesisi yarılandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:19
Gördes Atıksu Arıtma Tesisi yarılandı
Gördes Atıksu Arıtma Tesisi yarılandı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğünün Gördes'in evsel nitelikli atık sularını arıtmak adına inşa ettiği atıksu arıtma tesisi yatırımında inşaat çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesisleri ile Gediz ve Bakırçay Havzası'nı koruma altına almak için önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, Gördes'te inşa edilen atıksu arıtma tesisinde çalışmalar son sürat ilerliyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda tesisin betonarme imalatları yarılandı. Havalandırma havuzlarında betonarme imalatlarının noktalandığı tesiste, çökeltim havuzundaki çalışmalar ise devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ihalesine atıksu arıtma tesisi ile birlikte çıktığı kanalizasyon ve yağmursuyu hattı işlerinde ise sona yaklaşıldı. Tesise bağlantısı yapılacak olan 8 kilometrelik kanalizasyon ve 6 kilometrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmasının yüzde 95'i tamamlandı. Ayrıca evsel nitelikli atık suların Gördes'teki tesise pompalanmasını sağlamak için 10 adet paket terfi istasyonu da kurulacak.
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Gördes'i evsel nitelikli atıksu kirliliğinden kurtarmak için inşasına başladıkları atıksu arıtma tesisinde çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Genel Müdür Coşkun, "Gördes'in evsel nitelikli atıksularının doğaya zarar vermemesi için bir tesis inşa ediyoruz. Atıksular, tesisimizde arıtılarak doğaya salınacak. Böylece çevre kirliliği yaratan olumsuz durumları ortadan kaldıracağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün, Gediz ve Bakırçay Havzası'nı korumak için attığı önemli adımları hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Toplamda 8 milyon TL'lik bir inşaat bedeliyle yaptığımız Gördes Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım işi de ilçemizin 30 yılını koruma altına alacak. İlk etapta 2028 yılına kadar hizmet verecek olan tesis 12 bin 500 nüfusa hitap edecek ve yılda 330 bin metreküp atıksuyu arıtacak. 2028'de yapılacak revize işi ile birlikte 2048 yılına kadar hizmet vermesi planlanan tesisimiz sayesinde yıllık 455 bin metreküp atıksuyun doğa için tehlike oluşturmasını engelleyeceğiz" dedi.
(ÖND-Y)

01.05.2017 14:28:33 TSI
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