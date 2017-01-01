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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl depreminin 14. Yılı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:25
Bingöl depreminin 14. Yılı
Bingöl depreminin 14. Yılı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - 1 Mayıs 2003 Bingöl depremiyle ilgili açıklama yapan Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, yıkılması gereken binaların yerine depreme dayanıklı sağlam binaların yapılması gerektiğini söyledi.
Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürü Boğatekin, 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin 14. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.
2003 deprem afetinde onlarca vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce vatandaşın yaralandığını belirten Boğatekin, 1 Mayıs'ın Bingöl halkının yaşadığı ve unutmadığı acılardan biri olduğunu kaydetti.
Bingöl'ün 1. derece deprem bölgesi olması nedeniyle tarih boyunca defalarca yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Boğatekin, "Büyük acılardan biri olan 1 Mayıs 2003 depremi zihinlerimizdeki tazeliğini halen korumaktadır. Bu yüzden Bingöl deprem şehri olarak anılmıştır. Bunca olumsuzluğa rağmen halkımız umutsuzluğa düşmemiş, tekrar hayata tutunmuş hem şehrine hem ülkesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaya, şehri canlandıracak projeler üretmeye devam etmiştir" dedi.
Boğatekin, halkı bilinçlendirmek için AFAD olarak deprem afeti ve diğer afet çeşitleriyle ilgili her ay düzenli olarak okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında afet bilinci eğitimleri verdiklerini de aktardı.
1 Mayıs 2003 tarihinde Bingöl'de meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremde 174 kişi hayatını kaybetmiş, 520 kişi de yaralanmıştı.
(YA-HİV-Y)

01.05.2017 14:34:14 TSI
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