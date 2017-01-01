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Düzce Dubai turizm fuarında tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Valiliği, Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentinde düzenlenen Arabian Travel Market turizm fuarına katıldı.

Toplam 12 holde ve 42 bin metrekare alanda 138 farklı ülkeden 2 bin 785 kuruluşun ve yaklaşık 40 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı 800 metrekarelik bir stand kurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliğine Türkiye bölümü içerisinde bir stant ayırarak Düzce'nin tanıtımına olanağı sağladı. Fuar boyunca 32 farklı ülkeden dünyaca ünlü otel zincirleri, seyahat operatörleri, havayolu şirketleri, turizm otoriteleri, gayrimenkul geliştirme firmaları ve yatırımcılarla 170 adet birebir görüşme yapılarak, Düzce'nin turizm potansiyeli ve yatırım olanakları anlatıldı. Bunlara ek olarak, standa ilgi gösteren yüzlerce turiste bilgi verilerek tatillerini geçirmek üzere Düzce'ye davet edildi.

Fuarda Düzce stadını Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy'un ziyaret ederken Düzce'nin tanıtım filmi ana ekranlarda izleyerek Düzce'ye gelmeye karar veren Medine ve Cidde'de otelleri olan iki otel sahibine Düzce hakkında detaylı bilgi verildiği bildirildi. Ayrıca Türkiye standının ana ekranlarında Düzce tanıtımı yapılırken, Çinli bir gayrimenkul geliştirme ve yatırım firmasına Düzce'deki yatırım olanaklarını aktarıldı.

(AY)



01.05.2017 14:34:30 TSI

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