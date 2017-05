YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanlar 1 Mayıs'ı kutladı

Başkanlar 1 Mayıs'ı kutladı



MERSİN (İHA) - Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut ile Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi Başkanı Gül Akyürek, yayınladıkları mesajlarla 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladılar.

Er: "Çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almaları en büyük isteğimiz"

Baro Başkanı Er mesajında, Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine ve büyümesine en çok katkıyı çalışan, üreten işçi ve emekçilerin sağladığını vurgulayarak, "Emekçilerimiz, sendikalarımız, işverenlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizin çalışma hayatında yaşanan sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma yöntemiyle çözülebileceğine, bu kültür ile çözüme ulaşmanın da herkes için en doğru yol olduğuna inanıyorum. Bu güzel ve anlamlı günün, emek ve dayanışma kavramlarına yaraşır bir şekilde, bayram ve şenlik havasında geçmesi, dostça, kardeşçe ve omuz omuza kutlanması en büyük dileğimizdir. Emek ve alın terleriyle kazanç helal ve en kutsal kazançtır. Tüm çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri düzeye ulaşmaları, verdikleri emeklerinin tam karşılığını almaları en büyük isteğimizdir. İşçi ve emekçi vatandaşlarımızın İşçi Bayramını kutlarım" dedi.

Aşut: "1 Mayıs'ın Türkiye'ye kavga ve yapay ayrışmalar değil, huzur ve umut getirmesini diliyorum"

MTSO Başkanı Aşut ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, 1 Mayıs'ın Türkiye'ye kavga ve yapay ayrışmalar değil, huzur ve umut getirmesini diledi. Her iş verenin aynı zamanda bir emekçi olduğunu belirten Aşut, "Her emekçi bir gün iş veren olabilir. Girişimciler, işverenler ve çalışan emekçilerimizle hepimiz, huzur içinde çalışmak, üretmek ve ülkemizin, kentimizin büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Coğrafyamız ve küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemde, Türkiye'de kültürümüzde tarih boyunca olmamış yapay sınıf farklıları yaratmak değil, birlik ve beraberliğin mesajlarını vermek gerekiyor. 1 Mayıs'ta her türlü şiddet ve çatışmadan uzak durulması ve meydanların bayram yerine çevrilmesidir tek dileğimizdir. 1 Mayıs, emeğe verilen yüce değerin bayramıdır. Bu anlamda hem kamu yöneticileri hem de bu coşkuyu meydanlarda kutlayacak vatandaşlarımız aynı duyarlılığı ve hassasiyeti göstermelidir. Anlamına yakışır bir şekilde özgürlük ve sorumluluk dengesi gözetilerek kutlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ın uzun bir aradan sonra yeniden tatil olarak kabul edildiğini anımsatan Aşut, şöyle devam etti: "Bu, ülkemizde sivil, demokratik yönetimin gelişmesinin bir sembolüdür. Toplumsal kesimlerin dayanışmasının gururunu yaşamak için bu yıl 1 Mayıs'ı coşkuyla yaşamak istiyoruz. Yapay ve basit siyasi ayrışmaların yerini dayanışmaya bıraktığı, şiddet ve çatışmalarla değil, halaylarla, coşku içindeki kutlamalarla ve bayram adına yakışır yaşanan ve hatırlanan bir 1 Mayıs hepimizin ortak temennisidir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mersin ekonomisine hizmet eden, alın terlerini bu kent için akıtan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutluyor, ülkemizde ve kentimizde demokrasinin ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını diliyorum."

Akyürek: "1 Mayıs Dayanışmanın Simgesi"

TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Akyürek de emekleri ve alın terleriyle Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 1 Mayıs'ın barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayan Akyürek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli dayanışma günlerinden biri olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, emeğe verilen değerin ve gösterilen saygının ifadesidir. Yaptıkları çalışmalarla kaynaklarımızı ürüne dönüştüren işçilerimiz, kalkınmamızın anahtarı durumundadır. Ekonomide, sanayide, tarımda, eğitimde, üretimde her alandaki gelişim alın teri dökerek çalışan milletimizin sayesindedir. Her alanda güçlü bir Türkiye, emekçisi, üreteni, çiftçisi, sanayicisi ve iş adamları ile hep beraber el ele vererek çalışması ile mümkün olmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında ve ekonomimizin günden güne büyüyüp güçlenmesinde katkısı olan emekçilerimizin bu özel gününün kardeşlik, barış, dayanışma içinde ve bayram havasında geçmesini temenni ediyorum."

01.05.2017 14:35:21 TSI

