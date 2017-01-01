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Diyanet Vakfı Salihli Şubesi'ne teşekkür belgesi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Türkiye Diyanet Vakfı Salihli Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerine genel merkez tarafından teşekkür belgesi verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi Müfettişlerince Vakıf Şubesinde yapılan teftiş sonucunda Vakıf Şubesi'nin Aşevinde günlük 250 - 300 kişiye haftanın altı günü, Ramazan Ayında 750 - 800 kişiye yemek verildiği, yatılı erkek ve kız Kur'an kursları ile Orta Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 120 öğrencinin yemeklerinin karşılandığı, Yatılı Erkek ve Kız Kur'an Kursları ile merkezde ve mahallelerde yapılan Kur'an Kursu inşaatları ve birçok yerdeki Cami ve müştemilatı ile Kur'an Kurslarının tamir, bakım, onarım ve tadilat giderlerine katkı sağlandığı ifade edildi.

Vakıf şubesine kazandırılan gayrimenkuller ile yürütülen diğer hizmetlerde gösterilen başarılı ve gayretli çalışmalardan dolayı yönetim kurulu Başkanı Nurullah Sadıç, 2. Başkan Hüseyin Şentürk, Muhasip Mehmet Şahin, Sekreter Muzaffer Ünlü ile üyeler Mehmet Çakar, Mehmet Kocaman'a Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından gönderilen teşekkür belgeleri verildi.

(BA-SC)



01.05.2017 14:38:06 TSI

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