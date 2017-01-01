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Erzincan da 1 Mayıs kutlaması



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Erzincan'da, sendika, dernek ve siyasi partilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanında kutlandı.

Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü münasebetiyle çeşitli sivil toplum kuruluşları sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak kutlama yaptı. Toplanan grup Eski terminal önünden Cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş yaparak çeşitli sloganlar attı. Ardından meydanda toplanan grup Cumhuriyet Meydanında halay çekerek eğlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş ve meydandaki alanlarda şüpheli görülen şahısların çantaları ve üsleri arandı. Meydanda kutlama yapmak isteyen gruplar emniyet mensupları tarafından tek tek aranarak meydana sokuldu. Sendika temsilcilerinin yaptıkları konuşma sonrası kutlamalar, çekilen halaylarla sona erdi.

(AA-AA-Y)



01.05.2017 14:38:15 TSI

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