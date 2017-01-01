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KKDGC Başkanı Daşdelen'e Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine verdiği önemden dolayı plaket

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:29
KKDGC Başkanı Daşdelen'e Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine verdiği önemden dolayı plaket
KKDGC Başkanı Daşdelen'e Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine verdiği önemden dolayı plaket

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen'e Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Azerbaycan Uluslararası Diaspora Merkezi (UDM) ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) tarafından plaket verildi.
UDM Başkanı İsmayil Ağayev, ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey, Daşdelen'i ziyaret etti.
Daşdelen ile bir süre sohbet eden Gülbey ve Ağayev, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine verdiği önemden dolayı teşekkür ederek üzerinde, "Türkiye Azerbaycan kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesine, Azerbaycan'ın hak sesinin dünyaya ulaştırılması yönünde yapılan çalışmalara verdiğiniz destekten dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz" yazılı plaket takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Daşdelen, bu anlamlı plaketi aldığı için mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin daim olacağını ifade eden Daşdelen, "Bizler Azerbaycan'ın merhum umum milli lideri Haydar Aliyev'in dediği gibi "İki devlet bir milletiz." Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir, hüznü bizim hüznümüzdür" demiştir. İşte bu anlayışla yola çıkarak Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğinin devamı için çalışacağız" diye konuştu.
Türkiye ve Azerbaycan'ın çok önemli projelerde stratejik ortak olduğunu belirten Daşdelen, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars-Erzurum Doğalgaz projeleri iki ülke için çok önemli. İnşallah bundan sonrada iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler daha da artacaktır" dedi.
(IÇ-Y)

01.05.2017 14:38:31 TSI
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