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Mehmetçiklere Başkan Kayda'dan yemekli uğurlama

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:31
Mehmetçiklere Başkan Kayda'dan yemekli uğurlama
Mehmetçiklere Başkan Kayda'dan yemekli uğurlama

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2017 Mayıs celbinde askere gidecek olan genç Mehmetçikler onuruna Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde uğurlama yemeği düzenledi. Uğurlama yemeğinde Başkan Kayda, Mehmetçiklerle karşılıklı oynadı.
Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, belediye meclis üyeleri ile Mehmetçiklerin katıldığı uğurlama yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Kayda, askerlik görevinin çok kutsal olduğunu söyledi. Tüm Mehmetçiklere şimdiden hayırlı teskereler dileyen Başkan Kayda, "Vatanı korumak için hepiniz Peygamber Ocağı denilen asker ocağına gideceksiniz. Bizim örf ve adetlerimizde üç yerde kına yakılır. Gelinlik kızlara, kurbana ve askere gidecek gençlere kına yakarız. Ne mutlu sizlere askere gidiyorsunuz. Canımız, bayrağımız ve vatanımız sizlere emanet. Ben hepinizin bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Allah, tüm askere gidecek olan ve şu anda görev yapan askerlerimizin yardımcısı olsun. Hepinize hayırlı teskereler diliyorum" diye konuştu.
"Sizler artık birer Mehmetçiksiniz" diyerek konuşmasına başlayan Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerin birer ferdisiniz. Peygamber Ocağı olan asker Ocağında, giydiğiniz üniformanın değerini kıymetini sakın, ama sakın unutmayın" dedi. Askerliğin bir mantık silsilesi olduğuna değinen Binbaşı Karameşe "Mantığın bittiği yerde askerlik başlar denilir. Ancak, askerliğin başladığı yerde mantık başlar. Çünkü askerlik, mantıktır ve disiplindir." dedi.
Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, "Türk asker doğar sözünün hayata geçtiği bir günü yaşıyoruz. Kutsal görevi yerine getirmek için birliklerinize gideceksiniz. Şimdiden sizlere hayırlı teskereler diliyorum. İnşallah 12 ay sonra bu şerefli görevi yerine getirip, annenize, babanıza, eşlerinize ve çocuklarına kavuşursunuz." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından tüm askerler için dua yapılırken, programın geri kalan kısmında ise askerler canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Başkan Kayda'da askerlerin eğlencesine ortak olup, Mehmetçiklerle karşılıklı oynadı.
(BA-SC)

01.05.2017 14:39:51 TSI
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