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Melikgazi Belediyesinden eğitime destek

- Karacaoğlu Mahallesinde kreş için arsa tahsis edildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesine Karacaoğlu Mahallesindeki eğitim öncesi çocuklar için kreş hizmetini sunulabilmesi için arsa tahsis edildiğini söyledi.

Melikgazi ilçesinin bir bütün olduğunu bu neden ile kamu kurum ve kuruluşların taleplerini hep olumlu değerlendirdiklerini çünkü sonuçta Melikgazi ve Melikgazililerin kazandığını bildiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu olduğunu yatırım ve hizmetleri ile kanıtlamaktadır. Eğitime yapılan yatırımın gelecek Türkiye'sine yapıldığını biliyoruz. Bu açıdan gerek örgün eğitim gerek ise okul öncesi eğitim olsun hep hizmetteyiz. Anbar Semtinde bizzat kreş binası yaparak hizmete sunduk. Şimdi de Karacaoğlu semt halkı için Kreş yapılması için 2.400 m2 arsayı milli eğitim müdürlüğümüze tahsis ediyoruz. Çocuklarımız okul öncesi eğitimlerini burada alacaktır" dedi.

Meclis Kararı ile bölge halkının hizmetine sunulan binaların sağlık, eğitim ve güvenlik amacı ile hizmet verdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahalle halkına kreş alanı olarak tahsis edilmesinin bir bakıma eğitime ve istihdama destek olduğunu sözlerine ekledi.

(SK)



01.05.2017 14:40:02 TSI

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