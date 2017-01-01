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Fatsa Belediyesinin yol çalışmaları

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:34
Fatsa Belediyesinin yol çalışmaları
Fatsa Belediyesinin yol çalışmaları

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nin Asri Mezarlığına daha rahat ulaşım sağlanabilmesi için Fatsa Belediyesi Kırsal Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 100 metre yol çakıllaması yapıldı.
Bozdağ Mahalle Muhtarlığının ve vatandaşların talebini değerlendiren Belediye Kırsal Müdürlüğü ekipleri, Bozdağ Mahallesi'nin karşı mahalle mevkiinden itibaren Asri Mezarlığa kadar olan yolunu çakıllayarak iyileştirme yaptı.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan hem şehir merkezinde imara açık alanlarda hem de kırsalda yoğun bir çalışma temposunda olduklarını belirterek, "Bu bağlamda belediyemizde müracaatı bulunan Bozdağ Mahalle Muhtarlığımızın ve vatandaşlarımızın talebi üzerine söz konusu yolda iyileştirme çalışması gerçekleştirdik" diye konuştu.
Mahalle muhtarı ve halk yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
(AA-MAY-SÜ-Y)

01.05.2017 14:42:55 TSI
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