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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Balya'da tiyatro sevinci

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:35
Balya'da tiyatro sevinci
Balya'da tiyatro sevinci

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesi, Gönen Hacı Şükriye İpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü'nü ağırladı. Gönenli öğrencilerin, BENGİ projesi kapsamında sahneledikleri "Eski Çarıklar" adlı oyun büyük ilgi gördü.
Balya'da halkın ve öğrencilerin izlediği oyunda, Kurtuluş Savaşı öncesi Milli Mücadele yıllarında Türk halkının açlık ve kıtlık içinde düşmanlara karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonunda, tüm Balya halkına ve Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine sahnelenen oyun, beğeniyle izlenirken liseli oyuncular profesyonelleri aratmadı. Oyun, öğrencilerin Kurtuluş Savaşı dönemi şartlarıyla empati kurabilmesine yardımcı olurken, duygusal anların yaşanmasınada neden oldu. Başarılı oyuncuları kutlayan Balya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç, etkinliklerde desteğini esirgemeyen Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz'a teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.
(FT)

01.05.2017 14:43:59 TSI
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