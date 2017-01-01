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Babasının 40 yıllık mesleğine el attı



(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te 6 nüfuslu ailenin en büyük çocuğu olan 22 yaşındaki Beşir Yördem, babasının 40 yıldır işlettiği dükkanı devraldı, organik yoğurt satarak siparişlere yetişmiyor.

Daha küçük yaşlarda babasının Şeyhler Çarşısı'nda işlettiği bakkaliyede ticarete başlayan Beşir Yördem, ailesine 40 yıl boyunca ekmek teknesi olan iş yerini devraldı. Siirt Üniversitesi Makine Teknikerliği Bölümü'nden mezun olan Beşir Yördem, aynı üniversitede işletme bölümü 3. sınıfı okuyor. Bir yandan okul okuyup diğer yandan babasının 20 metrekarelik iş yerinde bakraçta organik yoğurt satan Beşir Yördem, "Siirt Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümü mezunuyum, ayrıca işletme bölümünü okuyorum. 40 yıl boyunca babam burayı işletti, yaşlanınca artık çalışmak bana kaldı. 4 kardeşten en büyükleri benim. İşi devralınca ilk yaptığım şey, organik yoğurt üretiminin yapıldığı yerleri tespit ederek buralarla görüştüm, organik yoğurt aldım. Babamın zaten çok müşterisi vardı, organik yoğurdu alan bir daha alıyor. Şimdi siparişlere yetişemiyorum" dedi.

İş yerinde kilosu 2 TL'den günde 70 bakraç yoğurt satılıyor.

(MND-AKK-Y)



01.05.2017 14:44:19 TSI

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