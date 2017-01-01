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Burhaniye' de taşımalı eğitimde Mayıs ayı yemek listesi belirlendi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Ceylan başkanlığında taşımalı öğrencilerin yemekleri ile ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıda, 200 öğrenci için Mayıs ayında verilecek yemekler belirlendi.

Şube Müdürü İbrahim Ceylan'ın başkanlığındaki toplantıya Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Eroğlu,Kızıklı Ortaokulu Müdür Nazım Alaca ve yemek firması Müdürü Alper Aydın katıldı. İlçede 17 taşıma hattı bulunduğunu anlatan Şube Müdürü İbrahim Ceylan, "Yemek listesi belirlenirken öğrencilerin günlük kalori ihtiyaçları ve yemeklerin besin değerleri de göz önünde bulunduruldu. Her gün 3 çeşit yemek verilmektedir" dedi,

(FT-EME)



01.05.2017 14:44:51 TSI

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