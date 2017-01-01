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Çiftçiler tabi afetlere karşı bilgilendiriliyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:38
Çiftçiler tabi afetlere karşı bilgilendiriliyor
Çiftçiler tabi afetlere karşı bilgilendiriliyor

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçilerle bir araya gelerek tabi afetlere karşı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına giren afetlerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, ziraat mühendisi Barış Aksoy ve Muş Ziraat Odası Genel Sekreter vekili İsmail Biter ile birlikte merkeze bağlı Yaygın Beldesi, Yeşilova Beldesi ve Yücetepe köyünde çeşitli toplantılar yaparak çiftçileri bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda, tabi afetlerden dolayı üreticilerin maddi zarara uğraması halinde, TARSİM kapsamına giren afetlerde devlet tarafından yapılan yardım ve tarım sigortası kapsamı hakkında bilgiler verildi. Toplantıda, çiftçilere bilgilendirmelerde bulunan Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, amaçlarının çiftçilerin zarar görmeden mahsullerinden iyi verim almalarını sağlamak olduğunu söyledi. Kuraklığın ilk kez TARSİM kapsamına girdiğini hatırlatan Yıldırım, "Kuraklık sigortasında devletin prim desteği yüzde 60'a çıktı. İlk kez 2017 yılında başlayan uygulamanın buğday ürününde geçerli olacak. Ürün yelpazesinin önümüzdeki dönemde daha da genişleyecek. Bu toplantılarımız ilçe ilçe, belde belde, köy köy devam edecek. Üreticilerin tarım sigortası primi desteğinden yararlanabilmesi için çiftçi kayıt sistemi (ÇKS), örtü altı kayıt sistemi (ÖKS), su ürünleri kayıt sistemi (SKS), Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET), arıcılık kayıt sistemi (AKS) gibi kayıtlarını her sene güncellemesi gerekmededir" dedi.
Ziraat mühendisi Barış Aksoy ise, toplantıya katılan çiftçilere, Tarım Sigortaları Havuzunda kapsama alınan riskler, ürünler, bölgeler, prim destek oranları ve ilçe bazlı kuraklık verim sigortası hakkında bilgi verdi. Toplantının son kısmında çiftçilerin yaşadığı sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Yıldırım, çiftçileri 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü münasebetiyle Ankara'da düzenlenecek olan Dünya Çiftçiler gününe davet etti.
(UU-ŞAK-Y)

01.05.2017 14:46:24 TSI
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