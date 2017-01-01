1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
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Başkan Yılmaz'dan 1 Mayıs kutlaması

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:46
Başkan Yılmaz'dan 1 Mayıs kutlaması
Başkan Yılmaz'dan 1 Mayıs kutlaması

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yayınladığı mesajda 1 Mayıs'ın sadece bir bayram değil emeğin, çalışma hayatının ve alın terinin kutsallığının hatırlandığı gün olduğunu belirtti.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla tüm çalışanların bayramını kutladı. 1 Mayıs'ın emeğin kutsallığına yakışır olgunlukta, huzur ve kardeşliği pekiştirecek şekilde şenlik havasında geçmesini dileyen Yılmaz, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özelinde, toplumumuzun her kesiminden çalışanların birbirini anlayabilmesini, alın terinin karşılığını bulmasını, birlik, beraberliğimizin ve dayanışma duygularımızın daim olmasını temenni ediyorum. Devletimizin çalışma hayatında gerçekleştirdiği reformlar sayesinde Güçlü Türkiye hedefine her gün biraz daha yaklaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururda kuşkusuz en çok işçi ve emekçi kardeşlerimizin payı var. Yeni ve Güçlü Türkiye'nin inşasında kutsal alın terleri ile yer alan, zorlu şartlar altında vatanı, ailesi, çocukları ve ülkesinin geleceği için emek veren tüm çalışanların bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.
(FC-GY-Y)

01.05.2017 14:55:02 TSI
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