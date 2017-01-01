YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yılmaz'dan 1 Mayıs kutlaması

Başkan Yılmaz'dan 1 Mayıs kutlaması



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yayınladığı mesajda 1 Mayıs'ın sadece bir bayram değil emeğin, çalışma hayatının ve alın terinin kutsallığının hatırlandığı gün olduğunu belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla tüm çalışanların bayramını kutladı. 1 Mayıs'ın emeğin kutsallığına yakışır olgunlukta, huzur ve kardeşliği pekiştirecek şekilde şenlik havasında geçmesini dileyen Yılmaz, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özelinde, toplumumuzun her kesiminden çalışanların birbirini anlayabilmesini, alın terinin karşılığını bulmasını, birlik, beraberliğimizin ve dayanışma duygularımızın daim olmasını temenni ediyorum. Devletimizin çalışma hayatında gerçekleştirdiği reformlar sayesinde Güçlü Türkiye hedefine her gün biraz daha yaklaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururda kuşkusuz en çok işçi ve emekçi kardeşlerimizin payı var. Yeni ve Güçlü Türkiye'nin inşasında kutsal alın terleri ile yer alan, zorlu şartlar altında vatanı, ailesi, çocukları ve ülkesinin geleceği için emek veren tüm çalışanların bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

(FC-GY-Y)



01.05.2017 14:55:02 TSI

NNNN

