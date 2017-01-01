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Gölbaşı Belde Belediyesi, çalışmaları başlattı



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, kış mevsimin bitmesi ile birlikte 2,5 milyon TL değerindeki 62 bin kilitli parke taşı ile 3 adet su deposu yapımı çalışmalarına başldı.

Gölbaşı Belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belde merkezinde başlatılan çalışmalar hakkın bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, 62 bin kilitli parke taşı ile 3 adet su deposunun yapımı için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ayrıca belediyemiz tarafından çok amaçlı düğün salonu, taziye evi, halı saha ve aile parkını projelendirdik. Yine yüzde 80'i kardeş belediye olan Kırşehir Belediyesi, yüzde 20'si de belediyemiz tarafından maliyeti karşılanan yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak olan kültür merkezinin temeli atıldı. Önümüzdeki günlerde kardeş belediyeden beldemizin çevre düzenlemesi için de desteklerine baş vuracağız" dedi.

İki katlı merkezin 2017 yılı içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Başkan Kardaş, "Kültür merkezimiz iki katlı inşa edilecek. Beldemizin sakinleri çok amaçlı kültür merkezi ile sosyal, sanatsal ve kültürel aktivitelerini yapabilecekleri bir alana kavuşacak. Beldemizin çevre düzenleme işini de kardeş belediyemize sunup desteklerini isteyeceğiz. Kırşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Aile parkı ve diğer projelerimizi de SODES'e sunduk kabul edildi. İnşallah halkımızın hakkettiği sosyal ve kültürel alandaki projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Nemrut Dağının eteğinde bulunan beldemizin her yıl Nemrut Dağından gelen sel suları ile başı dertte. Yıllardır kangren haline gelen bu sorunumuzu Devlet Şu İşleri'ne bildirmiştik. Devlet Su İşleri yatırım programına almış, ihale aşamasında olduğunu biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıdan da kurtulmuş oluruz"şeklinde konuştu.

(GO-ŞAK-Y)



01.05.2017 14:56:38 TSI

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