YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'te 1 Mayıs coşkusu

Gaziantep'te 1 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Orhan Erkılıç - Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları olaysız bir şekilde, coşkuyla kutlandı.

Şahinbey ilçesi, Alleben Mahallesinde bulunan Kırkayak Parkında organize edilen 1 Mayıs kutlamalarına DİSK, KESK, TTB, TMMOB, Tüm-Tis ve Belediye-İş, işçileri STK'ların yanı sıra, HDP, CHP, ESP gibi siyasi partiler de katıldı.

Kutlamanın yapılacağı alan çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri sabah erken saatlerden itibaren alana çıkan bütün yolları kapattı. Saat 12.00'da başlayan kutlamaya katılmak için gelen vatandaşlar üzerleri ve çantaları aranarak alana alındı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı kutlamalar sendika temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından halaylar ile son buldu. Olaysız bir şekilde son bulan kutlamaların ardından alandaki güvenlik önlemleri kaldırıldı.

(OE-Y)



01.05.2017 14:57:56 TSI

NNNN

