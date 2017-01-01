1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
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1 Mayıs'ta çalıştılar

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:52
1 Mayıs'ta çalıştılar

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sürerken, diğer yandan bir çok işçi gün boyu çalışmaya devam etti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil ilan edilmesiyle bir çok kurumda çalışan memur ve işçiler iznin tadını çıkardı. Gün boyu yapılan etkinliklere katılan işçilerin yanı sıra bugünü çalışarak geçiren işçiler de vardı. 1 Mayıs'ın ülkeye hayırlı olmasını dileyen simitçi Cevat Demir, "Tüm dünya emekçilerinin bayramını kutluyorum. Daha iyi şartlarda çalışmalarını temenni ediyorum. Taşeron işçiliğin kaldırılmasını bekliyoruz ve talep ediyoruz. Bugünün de buna vesile olmasını arzuluyoruz" şeklinde konuştu. 1 Mayıs ile görüşlerine aktaran tatlıcı Hüseyin Çoban ise "1 Mayıs ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Herkese güzel bir gün temenni ediyorum. Ülkemiz için, vatandaşlarımız için her şey daha güzel olsun" ifadelerini kullandı. 1 Mayıs'taki kutlamaların işlerini olumlu yönde etkilediğini vurgulayan şans oyunları esnafı Zafer Dönmez de, "Bugün, İşçi Bayramı'nda da vatandaşlarımızı zengin etmek için buradayız. Bugünün vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Satışlarımız da bugün çok güzel. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Tekrardan tüm vatandaşlarımıza bugünün kutlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
(HA-Y)

01.05.2017 15:01:08 TSI
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