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Eskişehir'deki Taksim'de de 1 Mayıs kutlanmadı



(Fotoğraflı)



Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Burak Tekin

ESKİŞEHİR (İHA) - Taksim Meydanı ve çevresi bu yıl da 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olurken, Eskişehir'de bulunan 'Alternatif Taksim' meydanına da kimse gelmedi.

Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir sinema filmi için hazırlanan Taksim Meydanı'nın kopyası, kutlamalara ev sahipliği yapıyordu. Bu sene ise Eskişehir'de Odunpazarı ve Sıhıyye Meydanı'nda kutlamalar yapılırken, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Alternatif Taksim'de ise 1 Mayıs kutlamaları yapılmadı. Kimsenin olmadığı Alternatif Taksim'de, Atatürk Anıtı, Kazancı Yokuşu ve tarihi su deposu yer alıyor.

(BRK-HA-Y)



01.05.2017 15:02:10 TSI

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