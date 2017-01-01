1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edremit'te 1 Mayıs kutlandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:56
Edremit'te 1 Mayıs kutlandı
Edremit'te 1 Mayıs kutlandı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs düzenlenen yürüyüş ve sonrasında miting ile sona erdi.
Baraj caddesinden, Azerbaycan Bulvarı üzerinden, Şehit Hamdi Bey Meydanına yürüyen kutlama korteji 1 Mayıs'ı kutladı. Sınırlı sayıda vatandaşın katılımının gözlendiği kutlama etkinliklerine Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'da eşlik etti. Yürüyüş sonrasında yapılan saygı duruşunun ardından meydanda konuşmalar yapıldı ve müzik eşliğinde halaylar çekildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kutlamalar sorunsuz bir şekilde sona erdi.
(EME)

01.05.2017 15:05:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ayvalık'ta 1 Mayıs coşkusu
YEREL

AYVALIK'TA 1 MAYIS COŞKUSU
Karesi Kent Konseyi üyesi Genç Liderler Ankara'da
YEREL

KARESİ KENT KONSEYİ ÜYESİ GENÇ LİDERLER ANKARA'DA
Bigadiç'de imece güzelliği
YEREL

BİGADİÇ'DE İMECE GÜZELLİĞİ
Burhaniye' de taşımalı eğitimde Mayıs ayı yemek listesi belirlendi
YEREL

BURHANİYE' DE TAŞIMALI EĞİTİMDE MAYIS AYI YEMEK LİSTESİ BELİRLENDİ
Balya'da tiyatro sevinci
YEREL

BALYA'DA TİYATRO SEVİNCİ
Dutluca'da çiftçi hayrı yapıldı
YEREL

DUTLUCA'DA ÇİFTÇİ HAYRI YAPILDI
Yörük ve Oğuz Boyları, dayanışma gecesinde buluştu
YEREL

YÖRÜK VE OĞUZ BOYLARI, DAYANIŞMA GECESİNDE BULUŞTU
Demiraslan'dan teşekkür ziyareti
YEREL

DEMİRASLAN'DAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Yolcu minibüsü alevlere teslim oldu
YEREL

YOLCU MİNİBÜSÜ ALEVLERE TESLİM OLDU
Balıkesir'de kazalı gün
YEREL

BALIKESİR'DE KAZALI GÜN
Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi öğretmenleri Estonya'da
YEREL

ABİDİN PAK-PAKMAYA ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİ ESTONYA'DA
Türk sanatçı heyeti Yunanistan'da
YEREL

TÜRK SANATÇI HEYETİ YUNANİSTAN'DA
EBİTET'in sektör günleri Ayvalık'ta başladı
YEREL

EBİTET'İN SEKTÖR GÜNLERİ AYVALIK'TA BAŞLADI
Emekli diş hekiminin 40 yıllık motor tutkusu
YEREL

EMEKLİ DİŞ HEKİMİNİN 40 YILLIK MOTOR TUTKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
YAŞAM

EN ZENGİNLERİN BURÇLARI!

 1
  • 2 Kylie Jenner'den cesur paylaşım
  • 3 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 4 Yıllık ücreti şoke etti!