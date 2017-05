YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Hami Baltacı:

"İşçilerin kiralanır bir mal haline getirilmesine göz yummayacağız"

"1 Mayıs sonrası işten atmalar ve baskılar yoğunlaştı"



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Bilecik'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye işçiler Bilecik Belediye Sosyal Tesisler Aile Çay Bahçesi önünde toplandı. Grup, 'Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs', 'Direne direne kazanacağız' sloganları atarak Teyfikbey Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Hami Baltacı, 1 Mayısların işçilerin temel sorunlarının gündeme getirildiği gün olduğunu belirtti. Baltacı, "Bugün bu müdahaleye daha fazla ihtiyacımız vardır. Kapitalizmin insanlığı büyük bir karanlığa mahkum ediyor. Emperyalist ülkenin yöneticilerinden üçüncü dünya savaşı çığlıkları duyuluyor. Burnumuzun dibinde Suriye'de süren savaşta büyük ülkeler çekinmeden terör örgütlerini kullanıyor. Milyonlarca emekçi bölgesel savaşlardan kaçarak yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Göçmen işçiler, gittikleri ülkelerde patronların en vahşi sömürüsüne maruz kalıyor. Diğer yandan sermaye, işçi sınıfının her türlü kazanılmış hakkına pervasızca el uzatıyor, sömürü derinleşiyor, çocuk işçi artıyor. İşçi simsarlığı sevdasından vazgeçin. İşçilerin kiralanır bir mal haline getirilmesine göz yummayacağız. Kiralık işçiliği kaldırın. Sömürüyü derinleştirme amacıyla esneklik dayatmalarından vazgeçin. İşçilerin daha fazla yoğun, daha fazla güvencesiz çalıştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. İş cinayetlerini durdurun, gerekli tedbirleri alın, gerçek sorumluları en ağır şekilde cezalandırın. Eşitlik, özgürlük barış adalet ve demokrasi için ülkenin tüm meydanlarındayız. 1 Mayıs meydanlarında yeşeren özgürlük filizleri, işçi sınıfının emeğiyle boy verecektir. 1 Mayıs günü 'Umut' adı altında işçiler tulumu giyerek bu memleketin sokaklarında dolaşacaktır" dedi.



"1 Mayıs sonrası işten atmalar ve baskılar yoğunlaştı"

Ardından konuşan Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik Bölge Temsilcisi Düzenleme Kurulu Başkanı Recai Büyükbeyhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kendilerine haksızlığı reva görenlere karşı verdikleri bir mücadele günü olduğunu belirtti. Büyükbeyhan, "Bu ülkede birçok yasa değişti fakat işçileri emekçileri ilgilendiren yasalar değişmedi çünkü korkuyorlar. İşçilerin sendikalarda örgütlenmesinden, hakları için insanca yaşamak için verecekleri örgütlü mücadeleden korkuyorlar. Değiştirmiyorlar, çünkü sermaye bu yasaların değişmesini istemiyor. Kiralık işçi uygulaması istihdam büroları bireysel emeklilik sistemini zorunlu hale getiren yasalar çıkartılıyor. Sermaye yıllardır verdiğimiz emeğin karşılıklı olan tazminatlarımıza göz dikiyor onları fona devretmek oradan da yok etmek istiyor. Sermaye fabrikalarda rahatça taşeron işçi çalıştırma istiyor. Bununla ilgili yasal çalışmalar devam ediyor. Ulusal istihdam paket ile bugüne kazandığımız birçok hak elimizden alınmak isteniyor. Eğer bu saldırılara karşı duramazsak yeni saldırılar gündeme gelecektir. Bizi yok sayanları haklarımızı gasp etmeye çalışanlara karşı, 1 Mayıs marşında olduğu gibi hep bir ağızdan 'Ancak bu böyle bitmez sömürü devam etmez' demeliyiz. 1 Mayıs sonrası işten atmalar ve baskılar yoğunlaştı. Olaylara neden oldukları gerekçesiyle 8 işçi hakkında idam istemiyle dava açıldı. İşçiler idam cezasına çarptırıldı. Çelik adımlarla yürüyoruz. Biz bu karanlık yolun sonunda doğacak güneşi görüyoruz. Asgari ücret değil, hür ve günlük güneşlik. Bir gelecek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından işçiler müzik eşliğinde halay çekti. Yürüyüşe Bilecik Eğitim İş Sendikası, Birleşik Metal İş Sendikası, Cam Seramik İş Sendikası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri katıldı. Grup daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı.

01.05.2017 15:06:58 TSI

