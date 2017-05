YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turgutlu "Televizyon Cumhuriyeti" prömiyerine hazırlanıyor

Turgutlu "Televizyon Cumhuriyeti" prömiyerine hazırlanıyor



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni oyunları "Televizyon Cumhuriyeti"nin prömiyerine hazırlanıyor.

Çalışmalarını Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde, Alpay Erdoğmuş yönetmenliğinde sürdüren Belediye Şehir Tiyatrosu, yeni oyunları Televizyon Cumhuriyeti'ni sahnelemeye hazırlanıyor. Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, televizyon dünyasının insanlar üzerindeki etkisini trajikomik bir dille sahneye taşıyan ve geniş oyuncu kadrosuna sahip oyun, 3 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:30'da Ticaret Odası Konferans Salonu'nda tiyatroseverlerin karşısında olacak. Oyunun yönetmeni Alpay Erdoğmuş, oyuna dair bilgi vererek, "Oyunumuz televizyonun insanlar üzerindeki etkisine bir gönderme yapıyor. Çünkü televizyon artık insanları evlendiriyor boşuyor, güldürüyor ve ağlatıyor. Biz ise tüm bu neden olduklarına sahneden absürt bir cevap veriyoruz ve olanları hicvediyoruz. Değerli Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı oyunu Turgutlulu tiyatroseverlerle buluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaların neticesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnız bırakılmayacağımız kanaatindeyiz. Adnan Sungur, Ali Karagözlü, Anıl Paşalı, Dr. Aydın B. Dönmez, Aysel Baylan, Bilge Gürledik, Canan Ünal Barın, Emre Can Uslu, Ezran Bayantemur, Gönül Özkaradayı, Hande Baltacıoğlu, Himmet Çetin, Mustafa Kabak, Muzaffer Berk Halis, Nefise Eblem, Dr. Serpil Karadadas, Süleyman Engin, Şengül Darçın, Şükriye Nur İlkel, Yasin Kızıldurak, Yunus Emre Emik, Zeynep Çetin ve oyunumuzun miniği Damla Karadadaş'tan oluşan ekibimiz içerisinde ışık ve efektte Muharrem Meraklı görev alacak. Sanatın her dalına olduğu gibi tiyatroya ve bizlere verdiği destekten dolayı Turgutlumuz'un çok değerli Belediyen Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ediyor, Televizyon Cumhuriyeti'nin prömiyerine tüm tiyatroseverlerimizi bekliyoruz" dedi.



"Turgutlu sanatsız kalmıyor"

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Şehir Tiyatrosu'nun başarılı oyun halkasına bir yenisini daha ekleyeceğine söyleyerek tüm tiyatroseverleri oyuna davet etti. Başkan Şirin, "Geçtiğimiz tiyatro sezonunda olduğu gibi bu sezon da Şehir Tiyatromuz'un sahneye koyduğu başarılı performanslarla tiyatro sanatını yaşatmaya devam ederek, kültür sanat alanında etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Tiyatro ekibimiz de bu kapsamda başladıkları yoğun bir çalışma programının ardından Televizyon Cumhuriyeti adlı oyunlarıyla Turgutlulu tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Oldukça ses getireceğine inandığımız bu oyunumuz da ücretiz olarak 'perde' diyecek. Bu anlamda prova esnasında kapılarını Şehir Tiyatromuza ve tiyatroseverlere açan, Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkürü bir borç biliyor, tüm sanatseverleri oyunumuzu izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

01.05.2017 15:13:27 TSI

