1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
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Tufanbeyli'de '1 Mayıs' pikniği

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:06
Tufanbeyli'de '1 Mayıs' pikniği
Tufanbeyli'de '1 Mayıs' pikniği

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çalışanlarına piknik düzenledi.
Gala mevkisinde düzenlenen piknikte, Belediye Başkanı Remzi Ergü işçi yeleği giyerek çalışanlarına kendi eliyle yemek dağıttı. Yenilen yemeğin ardından davul-zurna eşliğinde halay çekildi.
Çalışanlarıyla birlikte halay çekip oynayan Ergü, yaptığı selamlama konuşmasında 1 Mayıs'ın anlam ve önemine değinerek geçmişte olduğu gibi günümüzde de 1 Mayıs'ı kötü amaçları için kullanmak isteyenlerin olduğunu söyledi. Ergü, "Bizim için işçi bayramı, işçiye, emeğe, alın terine saygıdır. Hiç bir siyasi amacı yoktur. Peygamberimizin buyurduğu gibi 'İşçinin emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veriniz' düsturu ile biz işçileri, emeği anıyoruz. Emek sömürüsüne karşıyız. İmkanlar dahilinde bütün işverenlerin işçileri koruması taraftarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü canı gönülden kutluyorum. Hepimiz işçiyiz, hepimiz Tufanbeyli için çalışan işçiyiz" dedi.
(ADN-Y)

01.05.2017 15:15:00 TSI
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