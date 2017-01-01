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Vali İsmail Çataklı'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, daha iyi bir gelecek için ter akıtan, sosyal ve ekonomik gelişmenin temel gücü olan işçi ve emekçilerin bir vefa günü olarak kutlandığını söyledi.

Vali Çataklı, Dünyada güzel olan her şey büyük emekler neticesinde ortaya çıktığını ifade ederek, "İşçilerimizin aşkla ve şevkle çalışmalarının neticesinde inanıyorum ki, şehrimiz de, ülkemiz de daha modern bir görünüme kavuşacak, devletimiz daha güçlü bir yapıya ulaşacaktır.Bizler için bu denli önem arz eden işçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. İlimizde işçisiyle işvereniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülen huzurlu bir çalışma hayatına katkıları için bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çalışma hayatımızda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle, hayatını alın teri ve emeğiyle çalışarak kazanmaya adayan tüm çalışanların '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nü kutluyorum" dedi.

(MAD-Y)



01.05.2017 15:15:43 TSI

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