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Ayvalık'ta 1 Mayıs coşkusu



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Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı coşku içinde kutlandı.

Ayvalık Öğretmenevi önünde toplanan işçiler, ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanı sıra sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin flamaları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler.

Kalabalık meydana geldiğinde polis tarafından oluşturulan giriş noktalarında aranarak kutlama alanına alındı.

Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri Salman Kayral ve Fahri Güren'in yanı sıra işçiler, sivil toplum örgütü, siyasi parti ve sendika temsilcilerinin katıldığı kutlama etkinliklerinde günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı.

Kutlamalarda konuşan Belediye İş Ayvalık Temsilcisi İsmail Yeniköylü; ekmek, barış, özgürlük adalet, eşitlik, demokrasi ve dayanışma İçin 1 Mayısta alanlarda olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanını dolduran kalabalık söylenen türküler eşliğinde halaylar çekti. Ayvalık'taki 1 Mayıs kutlamaları olaysız bir şekilde sona erdi.

(SS-EME)



01.05.2017 15:19:49 TSI

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