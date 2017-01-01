1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
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1 Mayıs kutlamalarında Kocaeli polisi kuş uçurmadı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:11
1 Mayıs kutlamalarında Kocaeli polisi kuş uçurmadı
1 Mayıs kutlamalarında Kocaeli polisi kuş uçurmadı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 1 Mayıs İşçi Bayramı, polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında kutlandı.
İzmit Sabri Yalım Parkı'nda önce toplanan işçiler, daha sonra kortej halinde kutlamaların yapılacağı Anıtpark'a yürüdüler. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan yolları kapatırken, olası bomba tehlikesine karşılık çöp konteynırları toplandı. Olumsuz bir durumla karşılanmaması amacıyla işçiler kutlama alanına alınırken, alanın yakınlarında bulunan yollar güvenlik nedeniyle kapatıldı. Anıtpark'ta yapılan kutlamalara siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı.
Etkinlikte konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Değerli emekçi kardeşlerim değerli yoldaşlarım hepinize selam olsun 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs barışın kardeşliğin bir arada yaşamanın adalet ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek yaşatmak için mücadeleyi kararlılıkla sürdürme günüdür. Hakları için hayatlarını ortaya koyana alın terine selam ve saygı ile 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramının bir daha kutlu olmasını diliyorum" dedi.
Program, yapılan konuşmaların ardından söylenen şarkılarla sona erdi.
(MOA-GY

01.05.2017 15:20:06 TSI
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