1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Açık artırmaya çıkan deve 57 bin 500 liraya satıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:12
Açık artırmaya çıkan deve 57 bin 500 liraya satıldı
Açık artırmaya çıkan deve 57 bin 500 liraya satıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da düzenlenen Geleneksel Bolu Kermesi'nde açık artırmaya çıkarılan deve 57 bin 500 liraya satıldı.
Bolu'da öğrenim gören öğrenciler yararına düzenlenen ve yüzlerce hayırseverin katkıları ile hazırlanan Geleneksel Büyük Bolu Kermesi'nde açık artırmayla satılan deve büyük ilgi gördü. Karaçayır Mahallesi'nde kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, geleneksel olarak yapılan açık artırmayla deve satışında kıran kırana bir yarış gerçekleşti. Kermes alanına getirilen ve 33 bin lira ile açık artırmaya çıkarılan deveye en yüksek fiyat olarak 57 bin 500 lira verildi. Dudak uçuklatan fiyata alıcı bulan deve öğrencilerin yararına kermese bağışlandı.
(FC-İÇ)

01.05.2017 15:21:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Yılmaz'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'DAN 1 MAYIS KUTLAMASI
Bolu'da cinayet
YEREL

BOLU'DA CİNAYET

3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'nde anlamlı final
YEREL

3. İZZET BAYSAL ULUSLARARASI MUTFAK GÜNLERİ'NDE ANLAMLI FİNAL
EN ÇOK OKUNANLAR
En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
YAŞAM

EN ZENGİNLERİN BURÇLARI!

 1
  • 2 Kylie Jenner'den cesur paylaşım
  • 3 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 4 Yıllık ücreti şoke etti!