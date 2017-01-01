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Ekip 52'den kurtarma tatbikatı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:15
Ekip 52'den kurtarma tatbikatı
Ekip 52'den kurtarma tatbikatı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan "Ekip 52" adlı ileri düzey arama kurtarma ekibi, 2017 yılı ilkbahar dönemi arama kurtarma eğitimini tamamladı.
Ekip 52, bölgede ya da ülkenin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek afet, acil durum ve doğal felaketlerde anında arama-kurtarma faaliyeti gerçekleştirebilmek için eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Her yıl ilkbahar ve sonbaharda geniş kapsamlı yenileme ve koordinasyon eğitimi gerçekleştiren Ekip 52, 12 kişilik personele yönelik 2017 ilkbahar eğitim programını başarıyla icra etti.
Zor şartlar altında yapılan eğitimleri tamamlayan Ekip 52 üyeleri, kurtarma bilgisi ve kurtarma ekibinin özellikleri, kurtarmada kullanılan bağlar ve düğümler, güvenli çalışma esasları, kuyular, karanlık ve dumanlı ortamlar ile enkazda arama ve kurtarma faaliyetleri, sedye ile yaralı taşıma teknikleri, yüksekten iniş ve yaralı kurtarma çalışmaları, toprak kaymaları ve trafik kazalarına müdahale konularındaki teorik ve pratik bilgisini pekiştirdi.
(MAK-MAY-SÜ-Y)

01.05.2017 15:24:00 TSI
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