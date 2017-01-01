1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kabataş'a kent meydanı yapılıyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:16
Kabataş'a kent meydanı yapılıyor
Kabataş'a kent meydanı yapılıyor

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanları Projesi kapsamında Kabataş ilçesi için de proje hazırladı. Kısa bir süre sonra ihale edilecek olan proje, kaymakamlık binası ile ilçe belediye binasının önünde uygulanacak.
Kabataş Kent Meydanı ile ilgili açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin hazır hale getirildiğini belirterek kısa bir süre sonra ihaleye çıkılacağını ve 5 ayda tamamlanacağını belirtti. Başkan Yılmaz açıklamasında, "Kabataş Kent Meydanı olarak bize daha önce Kaymakamlık binasının önündeki alanın yapılması yönünde bir talep gelmişti. Biz de ilçe belediyemizin önünü de projenin içine katalım ve daha geniş bir meydan ortaya çıkaralım dedik. İşin tesliminin ardından yaklaşık 5 aylık sürede proje hayata geçirilecek" dedi.
Projenin toplam 6 bin 974 metrekarelik bir alanı kapsayacağına vurgu yapan Başkan Yılmaz, "İki bölüm olarak planlanan proje içerisinde tören alanı, seyir merdivenleri, kuru havuz sistemleri, mescit alanı, 23 araçlık otopark, yeşil alanlar, kaldırım düzenlemesi ve oturma birimleri olacak" diye konuştu.
(MAK-MAY-SÜ-Y)

01.05.2017 15:25:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Pazarcılar dert küpü
YEREL

PAZARCILAR DERT KÜPÜ
Ekip 52'den kurtarma tatbikatı
YEREL

EKİP 52'DEN KURTARMA TATBİKATI
Fatsa Belediyesinin yol çalışmaları
YEREL

FATSA BELEDİYESİNİN YOL ÇALIŞMALARI
Davulcular düğün sezonuna hazırlanıyor
YEREL

DAVULCULAR DÜĞÜN SEZONUNA HAZIRLANIYOR
Yardım Sevenler Derneğinden bahar konseri
YEREL

YARDIM SEVENLER DERNEĞİNDEN BAHAR KONSERİ
Milli güreşçi kariyerine bir şampiyonluk daha kattı
YEREL

MİLLİ GÜREŞÇİ KARİYERİNE BİR ŞAMPİYONLUK DAHA KATTI
&quot;Sporcumuz Recep Kara ile gurur duyuyoruz&quot;
YEREL

"SPORCUMUZ RECEP KARA İLE GURUR DUYUYORUZ"
Eski köy okulu izci evine dönüştürüldü
YEREL

ESKİ KÖY OKULU İZCİ EVİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

EN ÇOK OKUNANLAR
En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
YAŞAM

EN ZENGİNLERİN BURÇLARI!

 1
  • 2 Kylie Jenner'den cesur paylaşım
  • 3 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 4 Yıllık ücreti şoke etti!