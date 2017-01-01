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Van'da 'Lojistik Üssü Projesi' çalışmaları



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da kurulması planlanan "Lojistik Üssü Projesi" ile ilgili çalışmalar başladı. Bu kapsamda Ankara'da bulunan lojistik üssü ziyaret eden Van heyeti basın mensupları ile bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt, Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu, OSB yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt, uzun süredir Van'ın gündeminde 'Lojistik Üssü Projesi'nin hayata geçirilmesi için Ankara'daki lojistik merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, "Özellikle Güçbirliği toplantılarında bir araya geldiğimizde Van'ın altyapı projeleriyle ilgili fikir alışverişlerinde bulunurken, lojistik merkezini de defaten gündeme getirdik. Bunun neticesinde Van Milletvekilimiz ve eski bakanımız sayın Beşir Atalay'la birlikte bizler bir heyet olarak Türkiye'de en önemli model olan Ankara lojistik merkez üssünü gezdik. Bu heyet içerisinde Van TSO başkanımız, VanTB başkanımız, DAKA genel sekreter vekilimiz ve Van OSB'nin başkanı ve başkan vekili olarak bizler de Sayın Beşir Atalay ve Van Valimiz Sayın İbrahim Taşyapan öncülüğünde katıldık" dedi.

"Proje hem istihdama hem de ekonomiye katma değer sunacak"

Van'da kurulması planlanan 'Lojistik Üssü Projesi' bölgede bir ilki teşkil ettiğini aktaran Şemsettin Bozkurt, şunları söyledi.

"Bu proje Van için muazzam bir sirkülasyona neden olacak. Hem istihdama hem de Van'ın ekonomisine çok büyük bir katma değer sunacak. Böyle bir proje, Doğu ve Güneydoğu Anadolu da hiçbir yerde yok. En örnek proje Ankara lojistik üssüdür. Limanları olan şehirler doğal lojistik merkezlerdir. Ama karasal olan bölgeler için lojistik merkezleri şarttır. Bu lojistik merkezinin çalışması ile ilgili bizden önceki yönetimlerde çok önemli çalışmalar yapmıştı. Hem hazine arazisinin tespit edilip devlete maliyetinin minimize edilmesi hem de alt yapısının hibe destek olarak DAKA'ya da başka kurumunuzdan karşılanması için çalışmalar yapılmış. Projesi de şuan elimizde. Anzaf Kalesinin yanından OSB'ye kadar 17 kilometrelik bir alan var. Bu alanın OSB'den uzaklığı lojistik üs olarak düşündüğümüz 1 milyon metre karelik bir hazine arazisidir."

Üssün olacağı alanda çevre yolu da geçtiğini de sözlerine ekleyen Bozkurt, projenin anonim şirketi mantığıyla kurulacağını ve projede gümrükleme müdürlüğü, kimya ve gıda laboratuvarları, antrepolar, sosyal alanlar, bakım ve tamir merkezi, depolama alanları, banka şubeleri, ithalat ve ihracat bölümleri olduğunu kaydetti.

"Van için tüm zamanların en iyi projesi"

Daha sonra konuşan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu da projenin gündemde tutulması gerektiğini ifade ederek, "Bizler il olarak stratejik bir konumdayız. Dolayısıyla sadece Van'ı tek başına düşünmememiz gerekir. Bir ayağımız Ortadoğu, bir ayağımız Asya olan bir il konumundayız. Almanya'nın yıllık ihracatının üçte biri lojistikte gerçekleşiyor. Bugün Almanların dünyanın her yerinde olmasının da temelinde bu yatmaktadır. İnanın bugün Van'ın ihracatı 5 milyon ise bu yüzde 25 katma değer sağlayacaktır. Sadece ürün satmakta değil istihdamda, üretimde dışarıdan gelecek paydaşlar ve yabancı sermayeyle İran ayağının burada güçlenmesi ile bunlar olur. Burada bizlere çok iş düşüyor. Bana göre Van için tüm zamanların en iyi projesidir. Bu sürekli sıcak bir üretim gerçekleştirecek. Bu anlamda sizlere ve bizlere de çok iş düşmektedir" şeklinde konuştu.

Toplantı basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

(MD-ŞAK-Y)



01.05.2017 15:37:16 TSI

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