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Sosyal Aile Derneği kermesi ziyaretçilerini bekliyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve Bozüyük Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin Sosyal Aile Derneği tarafından düzenlenen kermesin açılışına katıldı.

Bozüyük Eski Hal Meydanı'nda açılan kermesin açılış kurdelesi okunan duanın ardından kesilirken, Başkan Yardımcısı Avcıoğlu ve İlçe Başkanı Çetin kermes görevlileri ile görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kermesin hayırlara vesile olmasını dileyen Avcıoğlu daha sonra dernek yetkilileri ile bir süre sohbet etti. Sosyal Aile Derneği Kermesi 5 gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.

(FSİ-HA-Y)



01.05.2017 15:43:54 TSI

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