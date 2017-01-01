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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da yaz sıcakları bastırdı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:36
Aydın'da yaz sıcakları bastırdı
Aydın'da yaz sıcakları bastırdı
- Termometreler 33 dereceyi gösterdi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Bu sezon uzun bir kış mevsimi yaşanan Aydın'da mayıs ayının girmesi ile birlikte sıcaklar da bastırdı. Aydın'da termometreler 33 dereceyi gösterirken pek çok vatandaş da sıcak hava ile birlikte yaz moduna girdi.
Nisan ayının son haftasına kadar serin havanın hakim olduğu Aydın'da havalar aniden ısındı ve Efeler ilçe merkezinde sıcaklar 35 dereceye yaklaştı. Meteoroloji müdürlüğü yağış tahmininde bulunup vatandaşları uyarırken Aydın'da akşam saatlerine kadar sıcak hava etkisini gösterdi.
(İK)

01.05.2017 15:44:51 TSI
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