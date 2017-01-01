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Lüleburgaz'da 1 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önünde toplanan emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İstanbul Caddesinden kortej eşliğinde Kongre Meydanı'na yürüdü.

Lüleburgaz'ın en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesinde yer alan Kongre Meydanında hazırlanan alana gelen vatandaşlar 1 Mayıs'ı kutladı.

Kutlamalarda 1 kişinin provokatif pankart taşıdığı gerekçesiyle gözaltına altına alındığı öğrenildi.

(KA-MK-Y)



01.05.2017 15:50:35 TSI

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