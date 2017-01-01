1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Lüleburgaz'da 1 Mayıs coşkusu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:41
Lüleburgaz'da 1 Mayıs coşkusu
Lüleburgaz'da 1 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kutlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önünde toplanan emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İstanbul Caddesinden kortej eşliğinde Kongre Meydanı'na yürüdü.
Lüleburgaz'ın en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesinde yer alan Kongre Meydanında hazırlanan alana gelen vatandaşlar 1 Mayıs'ı kutladı.
Kutlamalarda 1 kişinin provokatif pankart taşıdığı gerekçesiyle gözaltına altına alındığı öğrenildi.
(KA-MK-Y)

01.05.2017 15:50:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırklarelili şehidin rölyefi doğum gününde açıldı
YEREL

KIRKLARELİLİ ŞEHİDİN RÖLYEFİ DOĞUM GÜNÜNDE AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
YAŞAM

EN ZENGİNLERİN BURÇLARI!

 1
  • 2 Kylie Jenner'den cesur paylaşım
  • 3 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 4 Yıllık ücreti şoke etti!