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Eskişehirli öğretim üyelerinden panel



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir-Emirdağ Kültür Sanat Derneği (ESAB) tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen ''Milli Mücadelede Eskişehir'in, Emirdağ'ın, Afyonkarahisar'ın Yeri ve Önemi'' paneli, Afyon Lisesi konferans salonunda yapıldı.

Panele, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katılırken, ESAB tarafından organize edilen panelin yapılması için Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi, Emirdağ Kent Konseyi, Afyonkarahisar Emirdağlılar Derneği katkıda bulundu.

ESAB Başkanı Ahmet Urfalı panelde yaptığı konuşmada, ''ESAB yönetim kurulu üyeleri ve Eskişehirli Öğretim Üyeleri ile birlikte, Eskişehir'den Afyonkarahisar'a giderek, 'Milli Mücadelede Eskişehir'in, Emirdağ'ın, Afyonkarahisar'ın Yeri ve Önemi' paneli düzenledik. Bizim kuşaklarımız ve bizden sonra gelecek kuşakların çok iyi bilmesi açısından bu düzenlenen panele, katılımlarınızdan dolayı Eskişehirli, Emirdağlı ve Afyonlu kardeşlerimizi tebrik ediyorum'' dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti ve panele davet edilen konuklara plaket ve teşekkür belgesi taktim etti.

(BRK-HA-Y)



01.05.2017 15:51:09 TSI

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