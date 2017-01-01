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Afyonkarahisar'da 1 Mayıs kutlamaları



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından 1 Mayıs Emek Bayramı yapılan basın açıklamaıs ile kutlandı.

Sendika binası önünde gerçekleştirilen kutlamada basın açıklamasını Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu yaptı. Uslu, 1 Mayısın, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gün olduğunu ifade etti. Emekçiler olarak taleplerinin insanca çalışmak ve yaşamak olduğunu vurgulayan Uslu, "Biz işçiler din, dil, ırk, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın birçok yerinde, bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar. Bizim kaderimiz ortak. Biz, insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Taşeronda, güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz işgücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz. Bizler alın teriyle, haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. Bizler, tüm insanların refah ve huzur içinde kardeşçe yaşadığı bir dünyayı hayal ediyoruz. Burada 'Ekmek, Barış, Özgürlük' sloganıyla bir araya geldik. Özgürlüğün siyasal ve ekonomik demokrasiyle sağlanmasını talep ediyoruz. İşin, ekmeğin olmadığı bir yerde sosyal barışın da olmayacağını biliyoruz. Emeğin baş tacı edildiği, her alanda demokrasinin geçerli olduğu bir düzen istiyoruz. Sorunlara karşı mücadeleyi yükseltmek için tekrar bir aradayız. Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına ve topyekün hayatımızın karartılmasına karşı buradayız. İşçiler, kamu emekçileri, esnaf, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler, öğrenciler güzel yurdumuzun emek ve demokrasi sevdalıları 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü tüm emekçilere kutlu olsun" diye konuştu.

(GC-



01.05.2017 15:53:12 TSI

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