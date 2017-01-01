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1 Mayıs çocuklara yaradı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olması ile birlikte işçiler düzenlenen etkinliklerle bayramlarını kutlarken, esas bayramı ise çocuklar yaptı. Parklara akın eden aileler, çocukları ile birlikte tatilin keyfini çıkardı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da kutlanırken tatili fırsat bilen çocuklar parklara akın etti. Aydın'da resmi tatil ile birlikte, aileler çocukları ile birlikte parkları doldururken, esas bayramı çocuklar ve gençler yaşadı.

Güzel havayı fırsat bilen Aydınlılar, çocuklarıyla birlikte parklara koştu. Atatürk Kent Meydanı çevresindeki parklarda oynayarak tatilin keyfini çıkardılar.

(OD-MB-Y)



01.05.2017 15:55:18 TSI

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