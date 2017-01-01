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Başkan Kurt 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte alanda

- Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt:

- "Biz birbirimizle ancak ve ancak sınıf kardeşliği içinde yan yana olabiliriz"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde işçilerle birlikte alanlardaydı.

DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, Eskişehir Tabip Odası ve siyasi partilerin Sıhhiye Meydanı'nda düzenlediği 1 Mayıs mitingine de katılan Başkan Kurt, burada işçi ve emekçilerle bir araya geldi.

Belediye İş önünde işçilerle bir araya gelen Başkan Kurt, tüm işçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Belediye İş önünde düzenlenen kutlama törenine CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Belediye İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akıl Sallarel ve CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demirbilek katıldı.

Belediye İş önünde konuşma yapan Başkan Kurt, 1 Mayıs'ın Türkiye'de bayram gibi kutlaması gerektiğini vurguladı. Başkan Kurt, "Şu ana kadar bu uğurda mücadele eden, can veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. İşçi sınıfının mücadelesi insanlığın mücadelesidir. İşçi sınıfının dayanışması, insanlığın dayanışmasıdır. Biz bunu gerçekleştiremezsek insan olmakla ilgili görevlerimizi yerine getirmemiş sayılırız. Sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak, Türkiye'de iktidar olmasak bile taşeron işçiliği sona erdirme noktasında her türlü mücadeleyi sizlerle birlikte yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Başkan Kurt, Belediye İş önündeki etkinlikten sonra Sıhhiye Meydanı'nda yapılacak kutlamalar için CHP Tepebaşı İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen CHP Eskişehir İl Örgütünün yanına gitti. Başkan Kurt, CHP Eskişehir İl Örgütü ile beraber Sıhhiye Meydanı'na yürüdü.

(HA-Y)



01.05.2017 15:56:20 TSI

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