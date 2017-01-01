1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın MHP'de Levent İlter dönemi resmen başladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:47
Aydın MHP'de Levent İlter dönemi resmen başladı
Aydın MHP'de Levent İlter dönemi resmen başladı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Aydın MHP İl Başkanlığına atanan Levent İlter yaptığı basın açıklaması ile resmen göreve başladı.
Didim MHP İlçe Başkanlığı görevini yürütürken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Aydın MHP İl Başkanlığı görevine atanan Levent İlter, MHP Aydın İl Teşkilat binasında yaptığı basın açıklamsı ile göreve başladığını duyururken, yeni yönetim kurulu üyelerini partililere tanıttı.
10 Nisan 2017 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından görülen lüzum üzerine Aydın İl ve Efeler İlçe yönetiminin görevden alınmasının ardından 19 Nisan 2017 tarihinde Genel Merkeze çağrıldığını belirten İlter, "Başkanımız ve Genel Merkezimiz tarafından bir il yönetimi oluşturulmak üzere MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ve şahsım, Genel Merkeze davet edildik. Genel Başkanımız tarafından bir görev verildi. Bu görev kapsamında Aydın'a dönerek yapılan çalışmalar neticesinde Aydınımıza ve partimize yakışan milliyetçi ülkücü iradeyi en iyi şekilde temsil edebileceğine inandığımız çalışma listemizi sayın Genel Başkanımıza arz ettik. 27 Nisan 2017 tarihinde Aydın İl Başkanlığına yeni listemizle görevlendirildik. Bunun öncelikle partimize Aydınımıza camiamıza vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Türk Milliyetçilerine yakışır bir biçimde davamıza hizmet edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. MHP'nin inanmış ve iman etmiş bir mensubu olarak ben inanıyorum ki partimiz yeni bir güç, yeni bir heyecan ve yüksek hedeflerle yoluna devam edecektir ve kazanan partimiz olacaktır, kazanan ülkemiz olacaktır" dedi.
Konuşmasında 16 Nisan referandumu ve sonrasını da değerlendiren MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, partideki herkesin törelere, örf adet ve gelenekelre riayet etmesini istedi. Parti içindeki muhaliflere de seslenen ilter, "MHP'liyim diyerek bizleri bizleri mahkeme kapılarına düşürenler bizden değildir. Bu kutlu davada gidene kal, kalana git demeyeceğiz. Bnlerce ülkücü şehidin sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz bu sorumluluğu unutmayacağız. MHP bölündü eridi diyenlere de bir sözümüz var. MHP çaresiz değil çaredir. Dün olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" dedi.
Levent İlter başkanlığındaki MHP Aydın il yönetimi; Mustafa Battal, Hüseyin Can, Ahmet Güler, Bahri Karabulut, Nasuh Abalı, Mücahit Aksoy, İbrahim Kasaroğlu, Mehmet Cemal Şengün, Yılmaz Yener Akyol, Adnan Erol, Yücel Gündüz, Ali İhsan Abayhan, Cemil Öztürk, Enver Kaya, Mehmet Eraslan, İsmet Tunç, Erdal Menteş, Aşkın Ergezer, Şenol Şen, Mustafa Yalçın, Mehmet Aslan, Tugay İkidevelioğlu, Mutlu Engin, Okan Aydoğmuş, Dursun Kuşaksız, Yiğit Ertin, Ertan Kopan, Ahmet Kopan, Ahmet Kıyar, Tunacan Dalal, Sedat Çırak, Muammer Fatih Yılmaz, Tahsin Demirbaş isimlerinden oluştu.
Yeni yönetimin tanıtım toplantısına Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Emre Özbey, Germencik Belediye başanı Ümmet Akın da katıldı.
(OD-İK)

01.05.2017 15:56:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
1 Mayıs çocuklara yaradı
YEREL

1 MAYIS ÇOCUKLARA YARADI
Aydın'da yaz sıcakları bastırdı
YEREL

AYDIN'DA YAZ SICAKLARI BASTIRDI
Seher Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

SEHER BERBEROĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sahil bölgeleri &quot;şenlendi&quot;
YEREL

SAHİL BÖLGELERİ "ŞENLENDİ"
Didim Vegan Festivali sona erdi
YEREL

DİDİM VEGAN FESTİVALİ SONA ERDİ
Didim'de 1 Mayıs kutlamaları
YEREL

DİDİM'DE 1 MAYIS KUTLAMALARI
Söke Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanlarının Piknik Keyfi
YEREL

SÖKE TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ DANIŞANLARININ PİKNİK KEYFİ
Söke'de 8. Karakaya Kaya Resimleri Şenliği yapıldı
YEREL

SÖKE'DE 8. KARAKAYA KAYA RESİMLERİ ŞENLİĞİ YAPILDI
Karapınar köyü 34. Geleneksel Dede Hayrı yapıldı
YEREL

KARAPINAR KÖYÜ 34. GELENEKSEL DEDE HAYRI YAPILDI
Öğrenciler okulları için el ele verdi
YEREL

ÖĞRENCİLER OKULLARI İÇİN EL ELE VERDİ
Başkan Kale 1 Mayıs'ı işçilerle birlikte kutladı
YEREL

BAŞKAN KALE 1 MAYIS'I İŞÇİLERLE BİRLİKTE KUTLADI
Aydın'ın sağlık durumu tespit ediliyor
YEREL

AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU TESPİT EDİLİYOR
Kuru üzüm ve sofralık üzüm üretimi ayrılmalı
YEREL

KURU ÜZÜM VE SOFRALIK ÜZÜM ÜRETİMİ AYRILMALI
Erol, Samsun'da Jeotermal toplantısına katıldı
YEREL

EROL, SAMSUN'DA JEOTERMAL TOPLANTISINA KATILDI
Aşı ve aşılanmanın önemine dikkat çektiler
YEREL

AŞI VE AŞILANMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER
Başkan Aydın, Türk-İş Aydın Temsilci- &quot;1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır&quot;
YEREL

BAŞKAN AYDIN, TÜRK-İŞ AYDIN TEMSİLCİ- "1 MAYIS, EKMEĞİNİ ALIN TERİYLE KAZANANLARIN BAYRAMIDIR"
Bahar geldi, yumurtanın rengi değişti
YEREL

BAHAR GELDİ, YUMURTANIN RENGİ DEĞİŞTİ
Köşk'te 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları renkli geçti
YEREL

KÖŞK'TE 3. GELENEKSEL RAHVAN AT YARIŞLARI RENKLİ GEÇTİ
Aydın'da sezeryanla doğum masaya yatırıldı
YEREL

AYDIN'DA SEZERYANLA DOĞUM MASAYA YATIRILDI
Caferli 4. kez Çiçek Şenliği'ne ev sahipliği yaptı
YEREL

CAFERLİ 4. KEZ ÇİÇEK ŞENLİĞİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı
YEREL

ARAPAPIŞTI KANYONU TURİZME AÇILDI
Ege'de boğalar arenaya indi
YEREL

EGE'DE BOĞALAR ARENAYA İNDİ
4. Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı sona erdi
YEREL

4. ULUSLARARASI MEHMET NURİ GÖÇEN RESİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Seher Berberoğlu Pazartesi toprağa verilecek
YEREL

SEHER BERBEROĞLU PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
En zengin burçlar hangileri? İşte Türkiye'nin en zengin isimlerinin burçları!
YAŞAM

EN ZENGİNLERİN BURÇLARI!

 1
  • 2 Kylie Jenner'den cesur paylaşım
  • 3 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 4 Yıllık ücreti şoke etti!