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Aydın MHP'de Levent İlter dönemi resmen başladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Aydın MHP İl Başkanlığına atanan Levent İlter yaptığı basın açıklaması ile resmen göreve başladı.

Didim MHP İlçe Başkanlığı görevini yürütürken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Aydın MHP İl Başkanlığı görevine atanan Levent İlter, MHP Aydın İl Teşkilat binasında yaptığı basın açıklamsı ile göreve başladığını duyururken, yeni yönetim kurulu üyelerini partililere tanıttı.

10 Nisan 2017 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından görülen lüzum üzerine Aydın İl ve Efeler İlçe yönetiminin görevden alınmasının ardından 19 Nisan 2017 tarihinde Genel Merkeze çağrıldığını belirten İlter, "Başkanımız ve Genel Merkezimiz tarafından bir il yönetimi oluşturulmak üzere MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ve şahsım, Genel Merkeze davet edildik. Genel Başkanımız tarafından bir görev verildi. Bu görev kapsamında Aydın'a dönerek yapılan çalışmalar neticesinde Aydınımıza ve partimize yakışan milliyetçi ülkücü iradeyi en iyi şekilde temsil edebileceğine inandığımız çalışma listemizi sayın Genel Başkanımıza arz ettik. 27 Nisan 2017 tarihinde Aydın İl Başkanlığına yeni listemizle görevlendirildik. Bunun öncelikle partimize Aydınımıza camiamıza vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Türk Milliyetçilerine yakışır bir biçimde davamıza hizmet edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. MHP'nin inanmış ve iman etmiş bir mensubu olarak ben inanıyorum ki partimiz yeni bir güç, yeni bir heyecan ve yüksek hedeflerle yoluna devam edecektir ve kazanan partimiz olacaktır, kazanan ülkemiz olacaktır" dedi.

Konuşmasında 16 Nisan referandumu ve sonrasını da değerlendiren MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, partideki herkesin törelere, örf adet ve gelenekelre riayet etmesini istedi. Parti içindeki muhaliflere de seslenen ilter, "MHP'liyim diyerek bizleri bizleri mahkeme kapılarına düşürenler bizden değildir. Bu kutlu davada gidene kal, kalana git demeyeceğiz. Bnlerce ülkücü şehidin sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz bu sorumluluğu unutmayacağız. MHP bölündü eridi diyenlere de bir sözümüz var. MHP çaresiz değil çaredir. Dün olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" dedi.

Levent İlter başkanlığındaki MHP Aydın il yönetimi; Mustafa Battal, Hüseyin Can, Ahmet Güler, Bahri Karabulut, Nasuh Abalı, Mücahit Aksoy, İbrahim Kasaroğlu, Mehmet Cemal Şengün, Yılmaz Yener Akyol, Adnan Erol, Yücel Gündüz, Ali İhsan Abayhan, Cemil Öztürk, Enver Kaya, Mehmet Eraslan, İsmet Tunç, Erdal Menteş, Aşkın Ergezer, Şenol Şen, Mustafa Yalçın, Mehmet Aslan, Tugay İkidevelioğlu, Mutlu Engin, Okan Aydoğmuş, Dursun Kuşaksız, Yiğit Ertin, Ertan Kopan, Ahmet Kopan, Ahmet Kıyar, Tunacan Dalal, Sedat Çırak, Muammer Fatih Yılmaz, Tahsin Demirbaş isimlerinden oluştu.

Yeni yönetimin tanıtım toplantısına Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Emre Özbey, Germencik Belediye başanı Ümmet Akın da katıldı.

(OD-İK)



01.05.2017 15:56:29 TSI

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