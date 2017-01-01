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Denizli'de 1 Mayıs yürüyüş ve halaylarla kutlandı



(Fotoğraflı)



Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kortej yürüyüşü ve halaylarla kutlandı.

Denizli'de faaliyet gösteren çeşitli parti, sivil toplum kuruluşu ve sendikaların katıldığı kutlamalar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında başladı. Güvenlik noktasında aranarak meydana alınan kalabalık, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanından ve İstiklal Caddesinden geçerek, Ulus Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı'nın yanı sıra İl Başkanı Teoman Sancar, çeşitli sivil toplum kuruluşu, parti ve sendika temsilcileri katıldı.

Meydanda STK ve sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından gruplar, miting alanında halay çekti. Kalabalık, kutlamaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kutlamada, herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmemesi için yaklaşık bin polis görev yaparken çevik kuvvet polis ekipleri belirli yerlerde TOMA'larla önlem aldı. Ambulans da yürüyüş güzergahında hazır bekletildi.

(MT-MK-Y)



01.05.2017 16:06:34 TSI

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