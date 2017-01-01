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El sanatlarını alışveriş merkezinde yaptılar



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'te aralarından her kesimden insandan oluşan grup el sanatlarını alışveriş merkezinde gerekleştirdi.

İpek boncuk evinde farklı sanatsal çalışmaların icra eden ve aralarında memur, işçi, emekli, öğrenci ve ev hanımlarından oluşan grup farklı sanatsal çalışmalarını atölyelerinin dışında Kares AVM'de gerekleştirerek halka canlı performans sergiledi.

El sanatları öğreticisi Hatice İpek, 2020 yılından beri İpek boncuk evinde ücretsiz olarak, resim rölyef, ahşap boyama, tel kırma gibi çeşitli el sanatları yaptıklarını söyledi.

İpek, aralarında, memur, işçi, emekli, öğrenci, gibi her kesimden insanın buluştuğu hobi kursunu canlı performans olarak alış veriş merkezinde halka açık bir şekilde yaptıklarını kaydederek, " Yapılan çalışmaları gün yüzüne çıkarmak istedik. Arkadaşlarımız dersimizi burada yapmak istedi. Halkımızdan büyük ilgi var. Buda bizi motive ediyor. Uygulama derslerimiz ücretsiz olduğundan herkesi bekliyoruz" dedi.

(YE-YE-Y)



01.05.2017 16:12:48 TSI

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