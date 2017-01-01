YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da balık tesisleri ve kuluçkahane denetimleri

Van'da balık tesisleri ve kuluçkahane denetimleri



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından kentte bulunan alabalık tesisleri ve kuluçkahaneler denetlendi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimler diğer aylarda da rutin olarak yapılıyor. Van'da 36 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesisi olduğunu belirten Muhammet Demir, "Bu tesislerimizin toplam üretim kapasitesi yılda 3 bin 694 ton civarındadır. Aynı zamanda 6 adet yavru yetiştirme kuluçkahanemiz mevcut olup yıllık ortalama 14 milyon 171 bin adet yavru balık üretimi yapılmaktadır. İlimizde Mart ayında kuluçkahane ve Nisan ayında ise tesis denetimleri yaptık. Önümüzdeki aylarda da bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Mart ayında 6 adet kuluçkahanede yapılan denetimlerde yavru balıkların sayımı yapılarak balıkların beslenmesi, suyun debisi, oksijen miktarı ve sıcaklık gibi konular hakkında üreticilere bilgi verildiğini aktaran Demir, "Nisan ayında 36 adet tesiste yapılan denetimlerde balıkların sayımı yapılarak üreticilere alabalık konusunda kısa bilgiler verildi. Mayıs ve Haziran aylarında tesis denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

(MD-ŞAK-Y)



01.05.2017 16:17:38 TSI

NNNN

