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Başkan Asya'ya doğum günü sürprizi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:09
Başkan Asya'ya doğum günü sürprizi
Başkan Asya'ya doğum günü sürprizi

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'ya doğum yıldönümü dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Her şeyden habersiz kurumdaki iş ve işlemleri takip etmek üzere belediye hizmet binasına gelen Başkan Feyat Asya'ya sevenleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Makam odasına girerken Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Kızılağaç Belediye Başkanı Burhan Öğüt, aile bireyleri, arkadaşları ve belediye personelleriyle karşılaşan Başkan Asya, büyük şaşkınlık yaşadı. Kızı Sedef Asya'nın elinde doğum günü pastasını gören Başkan Asya'ya sevenleri unutulmaz bir gün yaşattı. Başkan Asya, asıl sürprizi kendisi için hazırlanan video klibi izlerken yaşadı. Birçok siyasetçinin, öğrencilik yıllarındaki öğretmenlerinin, arkadaşlarının, aile bireylerinin, il dışındaki sevenlerinin iyi dilek temennileri ile karşılaşan Başkan Asya duygu dolu anlar yaşadı.
Hayatında unutulmaz bir gün yaşadığını ifade eden Başkan Feyat Asya, kendisi için böyle bir yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese şükranlarını iletti.
(NA-ŞAK-Y)

01.05.2017 16:18:55 TSI
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