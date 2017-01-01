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Başkan Tahmazoğlu, Düztepe Polis Karakolunun son halini inceledi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Düztepe'ye yaptırılan yeni polis karakolu binasını gezerek son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Ekibiyle birlikte Şahinbey İlçesindeki çalışmaları gezen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Düztepe'de bulunan Çamlık Parkı içerisinde yapılan yeni Düztepe Polis Karakolunun son halini gezerek incelemelerde bulundu.

Polis merkezi hazır

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Özdemirbey Caddemizin genişletilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında eski Düztepe Polis Merkezinin yıkılacak olması nedeniyle eski Dergah düğün salonun yerine yeni bir polis merkezi inşa ettik. Yeni polis merkezimiz eskiye göre daha modern geniş.Yeni polis merkezimiz eskisi gibi Düztepe bölgesine hizmet vermeye devam edecek. 2750 m2 inşaat alanı olan binanın inşaatı belediyemiz tarafından yaptırıldı. Her türlü ihtiyacın düşünüldüğü bir polis merkezi yaptık. Vatandaşımızın rahatı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan polislerimize yeni binalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

(SD-Y)



01.05.2017 16:23:54 TSI

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