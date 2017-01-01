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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Horasan'da trafik kazası: 1 ölü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:16
Horasan'da trafik kazası: 1 ölü

Şahap Çakır
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Horasan ilçe merkezi Dörtyol mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, akaryakıt dolu 36 FN 038 plakalı tırın altında kalan Naim Aslan (76) hayatını kaybetti.
Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınarak araç emniyet müdürlüğü otoparkına çekildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan kazanın ardından Horasan ilçe halkı tır sürücülerinin ilçe merkezinde süratli seyir halinde olduklarını belirterek bu duruma tepki gösterdiler.
(ŞÇ-AA-Y)

01.05.2017 16:24:57 TSI
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